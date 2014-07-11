Российским чиновникам могут запретить ездить за границу за чужой счет

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Министерство юстиции России хочет запретить российским чиновникам ездить за границу за чужой счет. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и в закон "О муниципальной службе в Российской Федерации", пишет РБК со ссылкой на Единый портал раскрытия информации.

Эти предложения являются лишь частью законопроекта Минюста, который направлен на ужесточение контроля за деятельностью НКО. Таким образом, средства на личные поездки за рубеж нельзя будет брать у иностранных государств, международных организаций, иностранных компаний и граждан зарубежных стран, а также российских юридических лиц, получающих деньги за границей.

В пояснительной записке к документу говорится, что для использования денежных средств потребуется письменное разрешение работодателя, однако в тексте законопроекта об этом не упоминается. Исключение предлагается делать для физических лиц и открытых акционерных обществ с государственным участием. Он смогут оплачивать поездки российских чиновников, даже если они при этом получают средства из-за рубежа.

Кроме того, поправки в закону ужесточают правила участия в мероприятиях, организованных иностранными компаниями, в том числе и за рубежом. Согласно документу, госслужащие и работники местного самоуправления не смогут принять в них участие без письменного разрешения начальства.

Также Минюст дал более широкое определение "иностранного агента". Теперь ими предлагается считать не только те НКО, которые действуют "в том числе в интересах иностранных источников", а любые организации, финансируемые из-за рубежа и участвующие в политической деятельности.

Кроме того, в законопроекте Минюста определяется процедура исключения из реестра иностранных агентов. Для того, чтобы выйти из этого реестра, НКО должна сообщить регулятору о том, что за год до подачи соответствующего заявления организация не получала средств из-за рубежа и не занималась политической деятельностью. При этом решение о выходе будет рассматриваться в течение трех месяцев со дня поступления заявления.