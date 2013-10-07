В России хотят создать советы по защите нравственности в СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Законопоект "Об Общественных советах по содействию защите нравственности в средствах массовой информации в Российской Федерации" вынесен на рассмотрение Мосгордумы.

Такое решение было принято на совместном заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям и комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Согласно документу, общественные советы должны будут проводить мониторинг теле- и радиовещания, публикаций в газетах и журналах по нравственной проблематике. Также они получат возможность обращаться в прокуратуру и другие органы с запросами о содействии в обеспечении защиты нравственности в СМИ.

В полномочия советов войдет рассмотрение конфликтов, возникающих в случае публикации информации, которая унижает достоинство человека, искажающей исторические традиции и обычаи народов России, разрушающих нравственные устои общества.