В Госдуму внесен законопроект о запрете пиротехники

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В Госдуму внесен законопроект о полном запрете на использование пиротехники. Его авторы предлагают установить дополнительные требования пожарной безопасности, позволяющие субъектам федерации запрещать использование петард, файеров и фейерверков.

Калужские законодатели, которые внесли законопроект в Госдуму, считают, что запрет позволит избежать пожаров от пиротехники, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что с 2009 года в России действует запрет на использование пиротехники в публичных местах.

Файеры и петарды нельзя зажигать в зданиях и помещениях, возле железных дорог, газо- и нефтепроводов и высоковольтных линий электропередач. Кроме того, запрещено пользоваться пиротехникой на митингах, шествиях, сценических площадках и на балконах домов.