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Происшествия

04 июля 2014, 14:12

Госдума приняла закон об увеличении выплат по ОСАГО

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Фото: ИТАР-ТАСС

Законопроект об улучшении системы ОСАГО, поправки в который готовились на протяжении двух лет, принят Госдумой в третьем чтении 4 июля.

Согласно документу, с 1 октября 2014 года лимит выплат за имущественный вред в ДТП увеличится со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, а с 1 апреля 2015 года предельный размер выплат за вред жизни и здоровью вырастет со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Отметим, что новые лимиты выплат распространяются только на договоры, которые будут заключены после вступления в силу поправки. А само заключение договора по ОСАГО теперь будет возможно в виде электронного документа.

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Кроме того, изменится и модель расчета тарифов: теперь введут тарифный коридор, предельные максимальные и минимальные значения которого будет устанавливать Банк России.

Центробанк как регулятор рынка ОСАГО в 2015 году сможет 2 раза изменить базовую ставку тарифа и значения коэффициентов, используемых при расчете стоимости ОСАГО.

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Так, 1 октября 2014 года снижается с 80 процентов до 50 процентов уровень максимально допустимого износа деталей, учитывающийся при определении размера страховой выплаты на ремонт автомобиля.

Добавим, что введенные поправки уточняют и нормы при оформлении документов по ДТП без участия полицейских.

Максимальный размер страховки в подобных случаях увеличится в 2 раза - с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. В возмещение вреда, который был причинен автомобилю в Москве и Московской области при оформлении документов о ДТП без участия полицейских, составит порядка 400 тысяч рублей.

В законопроекте также отмечается, что с момента аварии в течение 5 рабочих дней страховой компании должны быть предоставлены данные об обстоятельствах причинения вреда автомобилю. Документы могут включать фото- или видеосъемку авто и их повреждений на месте аварии, а также зафиксированные данные с применением системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами.

Помимо прочего, увеличивается и размер неустойки, которую страховая компания обязана выплатить своему клиенту за нарушение сроков осуществления страховой выплаты - 1 процент от размера страховка за каждый день просрочки.

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