В России хотят запретить продажу алкоголя в пластиковых бутылках

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в России может быть введен поэтапный запрет на продажу алкогольной продукции в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.

С 1 января 2015 года предлагается запретить реализацию алкоголя в пластиковых бутылках с содержанием этилового спирта более 6%, а с 1 мая 2017 года - всей алкогольной продукции в "пластике", вне зависимости от доли содержания этилового спирта.

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечают, что его принятие поспособствует снижению уровня алкоголизации населения. Необходимо введения такого запрета они объясняют высоким объемом потребления россиянами алкогольных напитков, включая пиво, значительная часть которого упаковывается в пластиковую тару объемом более 1,5 литров.

Установление переходного периода до 1 мая 2017 года обусловлено "технической необходимостью перехода производителей алкогольной продукции на полимерную потребительскую упаковку меньших объемов".

Напомним, что с 1 января 2014 года российские пивовары добровольно отказались от производства пива в упаковке более 2,5 литров. Кроме того, с того же дня в России прекратилось производство пива с содержанием этилового спирта свыше 6% в более чем двухлитровых упаковках.