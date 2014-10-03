Москвичи смогут принять участие в совещаниях Мосгордумы при помощи видеосвязи

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

В новом здании Мосгордумы в Успенском переулке появится система для проведения видеоконференций. Об этом M24.ru сообщила руководитель комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова. Видеосвязь позволит москвичам и представителям общественных организаций удаленно принимать участие в обсуждении законопроектов и отчетах органов власти перед Мосгордумой. Когда именно городской парламент переедет в новые здания, депутаты не знают, однако система для видеоконференций должна быть смонтирована уже к ноябрю 2014 года.

Мультимедийная система, частью которой станут видеоконференции, будет установлена в четырех малых залах заседаний и зале для приема делегаций в новых зданиях Мосгордумы по адресу Успенский переулок, 16 стр.1 и 2. К ноябрю 2014 года там установят мониторы, видеокамеры и микрофоны. Кроме того, для депутатов оборудуют системы электронной регистрации участников заседаний, подсчета голосов, видео- и аудиозаписи заседаний думы, аналогичные существующим в старом здании думы на Петровке. На поставку и монтаж всей мультимедийной системы потратят порядка 32,2 млн рублей

"На сегодняшний день залы думы не всегда вмещают всех желающих поучаствовать в общественном обсуждении законопроектов и совещаниях. А с помощью системы видеоконференций мы сможем подключить к обсуждению представителей общественных организаций и пригласить даже обычных горожан",- пояснила Портнова. Она также добавила, что для участия в конференции желающим потребуется заранее зарегистрироваться.

"Регистрация будет доступна в интернете, оттуда же будет организован доступ к конференции", - рассказала депутат. Однако будет ли сайт для конференций создаваться отдельно или же трансляции с доступом для жителей организуют на сайте гордумы, пока не известно.

Напомним, что впервые о переезде Мосгордумы сообщалось в 2012 году. Новое здание необходимо в связи с расширением городского парламента до 45 депутатов после нынешних выборов. Для переезда Мосгордумы должен быть выделен комплекс зданий Екатерининской больницы на Страстном бульваре, а также помещения в Успенском переулке, в частности бывший Городской консультативно-диагностический центр по специфической иммунопрофилактике для детей.

В феврале 2014 года столичные власти сообщали, что окончательное решение по переезду парламента будет принято к сентябрю этого года после завершения работ по реконструкции здания. Уже тогда в парламенте отмечали, что переедет в новое здание дума шестого созыва. Однако пока депутаты не знают, когда нужно будет паковать чемоданы. "Мы совершенно точно переберемся в новое здание, но когда это случится, еще не известно", - отметила Татьяна Портнова.

По мнению главы агентства "Моссовет", депутата Мосгордумы второго созыва Юрия Загребного, москвичи будут активно интересоваться заседаниями городской думы. "Каждый захочет обсудить свои проблемы – кого-то возмущает ситуация с бездомными животными на улицах, кто-то захочет узнать о благоустройстве дворов и новом строительстве, другие - о парковках и транспорте в целом", - отметил эксперт.

По его словам, в рамках регистрации необходимо запрашивать у участников предварительные причины для участия в конференции. "Беседа должна идти в конструктивном, а не эмоциональном ключе. Короткое резюме участника позволит подтвердить, что москвич разбирается в вопросе, который собирается обсуждать. Не нужно привлекать только экспертов-теоретиков. Многодетная мать разбирается во всем, что касается детей, а старший по подъезду или руководитель ТСЖ – в благоустройстве", - пояснил Загребной.

Участие горожан в отчетах органов власти и госучреждений эксперт счел необязательным. "В формате этих кратких встреч даже депутаты выбирают не более двух-трех вопросов от фракции. Поэтому для вопросов граждан может не остаться времени", - полагает Юрий Загребной.

Как пояснил медиаэксперт Антон Коробков-Землянский, стандартный способ участия в видеоконференциях - нажать на кнопку видеозвонка рядом с окошком трансляции. Эксперт отметил, что если для участия в конференциях вводится предварительная регистрация, то количество участников видеоконференции ограничивается только временем, отпущенным на мероприятие."Каждому участнику можно определить время для выступления, а потом отключить москвича от конференции, оставляя доступной только трансляцию из зала. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на систему, а также решить и вопрос модерации беседы. Участники не будут перебивать друг друга и вступать в конфликты между собой", - добавил Коробков-Землянский.

Если же конференция будет идти в открытом режиме, то система сможет принять ограниченное количество одновременнных участников - до нескольких десятков.

При этом Коробков-Землянский уверен, что право выступать нужно давать разным жителям столицы. "Кто-то может высказать экспертное мнение, кто-то дать эмоциональную оценку, но выслушать при решении вопросов общегородской важности следует всех", - заявил эксперт. Иногда можно даже запрашивать экспертное мнение специалистов из других регионов России.

Дарья Миронова