Товарно-виртуальные отношения: как вернуть деньги из online-магазина

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне, покупающие товары в зарубежных интернет-магазинах, теперь могут решать возникающие споры в отечественных судах. Такие поправки в Гражданский кодекс России вступили в силу 1 ноября. О том, как вернуть деньги за товар из интернет-магазина, - читайте в материале M24.ru.



Порядок возврата товара с доставкой определен статьей 26.1 закона "О защите прав потребителей", эта статья регулирует правила дистанционной торговли.

Согласно документу, потребитель вправе отказаться от своей покупки в течение семи дней после ее получения. При этом покупателю в момент доставки должна быть предоставлена письменная информация о порядке и сроках возврата. Если по каким-то причинам интернет-магазин не ознакомил клиента с этими сведениями, то срок отказа от товара увеличивается до трех месяцев.

Возврат заказа возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства (упаковка, пломбы, ярлыки), а также документ, подтверждающий факт и условия покупки. Однако если чек не сохранился, можно сослаться и на другие доказательства приобретения товара, например, на переписку с консультантом.

Продавец должен возвратить деньги не позднее, чем через десять дней с того момента, как покупатель заявил о возврате товара. При этом возврат в этом случае оплачивает сам покупатель.

Здесь речь идет о возврате качественного товара, который просто не подошел вам по какой-либо причине, например, интернет-магазин прислал одежду другого размера или цвета.

Процедуру возврата бракованного товара регулирует другая, 18-я, статья закона "О защите прав потребителей", согласно которой покупатель в течение пятнадцати дней после покупки вправе потребовать замены товара, его починки за счет продавца, либо возврата денег. В этом случае обратная доставка товара происходит за счет продавца.

Что касается зарубежных онлайн-магазинов, на которых не распространяется российский закон "О защите прав потребителей", возврат товара здесь может быть сопряжен с серьезными трудностями.

Черная пятница Многие российские интернет-магазины примут участие в акции распродаж "Черная пятница", назначенной на 6 декабря 2013 года. Многие российские интернет-магазины примут участие в акции распродаж "Черная пятница", назначенной на 6 декабря 2013 года. В рамках проекта создана единая интернет-площадка, где пользователи смогут найти товары с максимальной скидкой от разных магазинов. Ожидается, что на сайте BlackFriday2013.ru будет представлено до 50 тысяч товаров различных категорий: от одежды до мебели и продуктов. Максимальные скидки достигнут 90 процентов.

В первую очередь нужно найти на сайте магазина информацию о регламенте возврата товара. У многих маркетов для этого есть специальная форма. Если никаких сведений о способах возврата покупки найти не удалось, нужно будет связаться со службой поддержки. Для возврата товара придется воспользоваться почтовой службой. К сожалению, не каждый зарубежный магазин готов возместить затраты на обратную пересылку. Поэтому желательно уточнить все детали возможного возврата, еще до того, как вы заказали товар и выбрать именно тот магазин, где условия возврата будут наиболее приемлемыми для вас. В этом могут помочь и отзывы клиентов магазина на тематических форумах, если процедура возврата не вызвала у них затруднений, можно смело заказывать товар.

Если вы собираетесь вернуть бракованный товар, то стоит сделать его фотографии, в том числе на фоне коробки, чтобы приложить их к письму в службу поддержки. Если магазин готов компенсировать расходы на пересылку, то стоит отправить туда фотографии чеков и трек-номера, которые вам выдадут на почте при обратной пересылке.

Теперь после вступления в силу поправок в Гражданский кодекс, зарубежные интернет-магазины, присылающие товары в нашу страну, будут обязаны соблюдать российское законодательство, в том числе приведенные выше статьи закона "О ЗППП", а российские покупатели теперь смогут выбирать, каким правом пользоваться при решении конфликтов - российским или действующим в стране продавца.

Как рассказал в интервью M24.ru президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, зарубежные компании, продающие дистанционно товары в Россию, отказывают клиентам в возврате продукции крайне редко, так как стараются соблюдать законодательство стран, с которыми работают. "Но такие случаи есть. В целом же проблема возврата у нас связана не с отказами поставщиков, а с тем, что потребители сами часто не хотят терять массу времени на обратную пересылку - стоять в очереди в почтовом отделении, оформлять документы возврата, к тому же при возврате, потребителю компенсируют только стоимость заказа, но не сумму доставки", - говорит Иванов. По его мнению, российские суды в ближайшее время не получат массу исков от пользователей иностранных интернет-магазинов. Так как из общего числа торговцев не более 2 процентов компаний ведут бизнес недобросовестно.

По мнению эксперта, вступившие в силу поправки, в большей степени помогут российским компаниям, работающих с крупными поставками из-за рубежа.

Григорий Медведев