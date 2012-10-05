Социальные карты москвича: виды, льготы, условия

Социальная карта москвича используется для реализации установленных законом льгот: бесплатный или частично оплачиваемый проезд, получение пенсий, субсидий, стипендий, городских выплат, скидки в различных магазинах.

Существует четыре вида социальных карт:

Социальная карта москвича для учащихся или студентов дневного отделения учреждений начального профессионального образования, средних и средних специальных учебных заведений, высших государственных и аккредитованных негосударственных учебных заведений.

Для получения карты нужно обратиться в специализированную кассу метрополитена (их список есть на каждой кассе столичной подземки). Кассир выдает анкету, которая заполняется по образцу на обороте и заверяется в деканате или учебной части. После этого туда вклеивается фотография, и со студенческим билетом сдается обратно в специализированную кассу. Сотрудник метрополитена проверяет правильность заполнения анкеты, отдает корешок и студенческий билет обратно. Срок изготовления – две недели.

Эта социальная карта предоставляет право льготного проезда, начисления стипендий и скидки в магазинах-участниках дисконтной программы.

Социальная карта москвича для беременных женщин, а также лиц, обратившимся за получением единовременных выплат в связи с рождением ребенка.

Для получения карты нужно обратиться в Управление социальной защиты населения по месту регистрации.

Там же заполняется анкета, которая заверяется на месте работником отделения соцзащиты. При себе можно иметь фотографию 3х4, или бесплатно сфотографироваться на месте.

Получить карту могут беременные женщины, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве, и вставшие на учет в медицинское учреждение города Москвы до 20-й недели беременности или не позднее 12 месяцев с месяца рождения ребенка. Выдача карты происходит там же, но только с документом, удостоверяющим личность, и с отрывным талоном анкеты-заявки.

Необходимые документы для получения единовременного городского пособия:

• Паспорт гражданина России

• Справка из медицинского учреждения о постановке на учет не позднее 20 недели

• Полис медицинского страхования

• Страховое свидетельство обязательного медицинского страхования

Дополнительные документы, необходимые для получения единовременных пособий и дополнительных выплат:

• Справка и направление из ЗАГСа

• Свидетельство о рождении ребенка

• Справка о неполучении компенсации вторым родителем

• Справка с места жительства ребенка (если второй родитель – не москвич)

Эта социальная карта предназначена только для выплаты материальной помощи в связи с рождением ребенка и не обеспечивает льготный проезд на общественном и пригородном транспорте.

Социальная карта москвича для лиц, получающих жилищные субсидии.

Получить ее могут те, кто состоит на учете в Городском центре жилищных субсидий.

Для ее оформления необходим паспорт гражданина России (или свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет), страховой медицинский полис, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы, подтверждающие право на социальную поддержку.

Оформляется эта карта в ГЦЖС в присутствии социального работника, сфотографироваться можно там же. Получить карту можно там же, но только с документом, удостоверяющим личность, и с отрывным талоном анкеты-заявки.

Эта карта не дает право на льготный проезд в общественном транспорте.

Социальная карта москвича для лиц, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

Эта карту могут получить те, кто имеет право на социальную поддержку города и состоит на учете в органах социальной защиты населения.

Для ее оформления необходим паспорт гражданина России (или свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет), страховой медицинский полис, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы, подтверждающие право на социальную поддержку.

Оформление карты проходит в районном отделении органов социальной поддержки. Выпуск карты займет две недели, для ее получения необходим документ, удостоверяющий личность, и отрывной талон анкеты-заявки.

Для перечисления пенсий на социальную карту необходимо обратиться в Пенсионный фонд России, для перечисления городских социальных выплат – в органы социальной защиты населения.