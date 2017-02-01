Паспорта начали выдавать во всех центрах госуслуг с 1 февраля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Паспорта гражданина РФ начали выдавать во всех центрах госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба ведомства. Тоже самое касается и заграничных паспортов на 5 лет.

Для того, чтобы понять, насколько услуга востребована жителями столицы, пилотный проект по их выдаче запустили в марте 2015 года в офисах районов Братеево, Ломоносовский, Бескудниковский и Дегунино. За это время москвичи получили около 20 тысяч российских и 9 тысяч заграничных паспортов.

Тем не менее, стоит учесть, что при обращении по месту жительства паспорт оформляется 10 дней, не по месту жительства – до 1 месяца. Для пятилетнего загранпаспорта сроки составляют 1 месяц и 4 месяца соответственно.

Что касается биометрических паспортов сроком действия 10 лет, их продолжат оформлять и выдавать сотрудники МВД. Записаться к ним на прием можно на портале "Мои документы" и на сайте мэра и правительства Москвы. Предварительная запись доступна более чем в 100 районах столицы.

Центры госуслуг "Мои документы" работают всю неделю с 8 утра до 8 вечера. Кроме подачи заявлений и получения готовых документов, в офисах можно сфотографироваться на паспорт.

