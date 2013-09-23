Вылет самолетов из Шереметьево задержали из-за учений Минобороны

В Шереметьево задержали вылет самолетов из-за учений Минобороны

23 сентября утренние рейсы московских аэропортов совершали вылеты со значительными опозданиями, сообщает телеканал "Москва 24".

Из-за задержек сотни пассажиров были вынуждены находиться в залах ожидания по несколько часов. Так, в Шереметьево задерживались вылеты в Турцию, Испанию, Сербию и США. Десятки лайнеров выстроились в очереди на взлетной полосе. Ограничение действовало более 10 часов.

По словам официального представителя ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ", ограничение полетов в московской воздушной зоне введены сегодня из-за учений, проводимых Министерством обороны по приказу президента Российской Федерации.

Любая информация о том, что задержки в отправлении пассажирских самолетов вызваны забастовкой авиадиспетчеров, не соответствуют действительности, добавил он.