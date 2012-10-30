Форма поиска по сайту

30 октября 2012, 18:13

Происшествия

В Подмосковье задержаны 47 нелегальных мигрантов из Таджикистана

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 30 октября, в Подмосковье прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В нем приняли участие сотрудники миграционной службы, полиции и прокуратуры.

В ходе проверки в одном из домов в деревне Челобитьево Мытищинского района были задержаны 47 граждан Таджикистана, незаконно находящихся на территории России, сообщает "Интерфакс".

В отношении хозяина дома решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию незаконной миграции. Наказание за это преступление – от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

