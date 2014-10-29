В рамках спецоперации "Мигрант" за неделю задержаны 27 тысяч человек

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сотрудники полиции в рамках операции "Мигрант-2014" задержали 27 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Всего правоохранители провели 3,4 тысячи оперативных мероприятий, проверив 32 тысячи объектов на территории Москвы: промзоны, рынки, общежития, автосервисы и квартиры.

Из общего числа задержанных, которых доставляли в отделения, к ответственности привлекли более 7 тысяч человек. Также было возбуждено 129 уголовных дел по статье "Организация незаконной миграции", 126 нарушителей миграционных законов выдворят за пределы Российской Федерации, а 837 самостоятельно покинут страну.

Добавим, операция проводится столичным главком полиции с 23 октября по 2 ноября при поддержке правительства Москвы, столичных управлений ФМС, ФСБ и специальных служб.

Для участия в операции создано более 450 оперативно-поисковых групп, в которые вошло свыше 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, московская полиция обращается с просьбой звонить по телефону "102" ко всем, кто располагает какой-либо информацией о фактах незаконного проживания мигрантов, "резиновых квартирах" и других нарушениях законодательства.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу по декриминализации территории города. Мэр попросил обратить особое внимание на выявление и ликвидацию точек концентрации незаконной предпринимательской деятельности, нелегальных мигрантов и асоциальных граждан.