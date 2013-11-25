700 мигрантов задержаны в ТЦ "Москва"

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 700 человек доставлены в отделения полиции в ходе рейда "Заслон-2", прошедшем в торговом центре "Москва" в Люблино.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции, всех задержанных проверят на законность пребывания в России, а также на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Напомним, 20 ноября полиция уже проводила рейд в комплексе "Москва", тогда были задержаны около тысячи приезжих. Позже в результате проверки в ТЦ правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведении денег в оффшоры.

По предварительным данным, участники преступной группы с помощью фиктивных организаций обналичивали денежные средства, а также выводили их за рубеж.