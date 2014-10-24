На западе Москвы задержаны 400 мигрантов

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сотрудники полиции в рамках операции "Мигрант-2014" задержали на западе Москвы около 400 приезжих, передает пресс-служба столичного главка полиции.

В ходе первых 12 часов операции в отделения были доставлены 230 иностранцев и выходцев из Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, рано утром полицейские Западного округа при поддержке ППС и бойцов ОМОН проверили продуктовый рынок на западе Москвы, на территории которого были обнаружены еще более 160 приезжих.

В настоящее время все задержанные проверяются на причастность к ранее совершенным преступлениям, также устанавливается законность их нахождения на территории России.