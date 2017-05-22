Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2017, 09:58

Происшествия

Шестерых японцев задержали в Китае по подозрению в шпионаже

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Шесть граждан Японии задержали в Китае по подозрению в шпионаже, сообщает информационное агентство Kyodo.

Подозреваемых задержали в марте в провинциях Шаньдун и Хайнань. Это мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, которые выполняли работу по освоению горячих источников в Китае.

Причины ареста не разглашаются, однако по данным СМИ, японцев подозревают в "угрозе государственной безопасности". В обеих провинциях есть базы Военно-морских сил КНР и другие режимные объекты.

С 2015 года по подозрению в шпионаже в Китае были задержаны пятеро граждан Японии. Четверо из них предстали перед судом. В свою очередь японская сторона отрицала их причастность к ведению разведывательной деятельности.

задержания Япония шпионы Китай жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика