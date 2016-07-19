В Турции задержали сбивших российский Су-24 пилотов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двух турецких военнослужащих, причастных к происшествию с российским Су-24, задержали по подозрению в участии в мятеже, сообщает "Интерфакс".

Отношения между Россией и Турцией серьезно осложнились после атаки турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Самолет был сбит 24 ноября якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было.

Самолет упал на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. 27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравил письмо президенту России, посвященное восстановлению отношений между странами.

Кремлевская администрация сообщила, что Эрдоган извинился перед Путиным за гибель российского пилота. Однако позже турецкие власти сообщили, что он только выразил сожаление семье пилота.

В минувшую пятницу, 15 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота, которая провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.