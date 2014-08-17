Два человека госпитализированы после драки в парке ЮВАО

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Накануне 16 августа в парке 850-летия Москвы на юго-востоке произошла массовая драка с участием 20 человек. Двоих пострадавших госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами.

Информация об инциденте поступила в полицию в 20.15. О драке на Поречной улице в районе дома номер 13 рассказали очевидцы, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт завязался между двумя группами граждан. Стражи порядка задержали двоих участников драки: студента одного из столичных вузов и приезжего из Нижегородской области.

Причина потасовки не называется.