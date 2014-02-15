Хулиганы избили правоохранителей в отделении полиции

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое задержанных за нарушение общественного порядка мужчин избили правоохранителей в отделении полиции. Злоумышленники привлечены к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Нетрезвых мужчин, пристающих к прохожим на улице Милашенкова, полицейские заметили накануне утром. Хулиганы отказались предъявить документы и оскорбили правоохранителей. При попытке задержания мужчины оказали сопротивление. В наручниках их удалось доставить в отделение.

Когда наручники сняли, 28-летний житель Ставропольского края принялся избивать одного из полицейских руками, а затем ногами. Также он ударил 24-летнюю сотрудницу полиции. Второй задержанный бросался на работников правоохранительных органов, угрожая и оскорбляя их при этом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.

Пострадавшие полицейские обратились за медицинской помощью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".