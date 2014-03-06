Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2014, 15:21

Происшествия

Задержана банда иностранцев, грабивших инкассаторов и бизнесменов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские по подозрению в нападении на инкассаторов задержали четверых иностранцев, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления уголовного розыска МВД России.

По версии правоохранительных органов, группа молодых уроженцев Таджикистана грабила инкассаторов, причем не только в Москве, но и в Свердловской области.

Установлена их причастность к разбойному нападению на бизнесменов из Китая, которое было совершено в сентябре 2013 года на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы.

Сайты по теме


задержания полицейские гангстеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика