Задержана банда иностранцев, грабивших инкассаторов и бизнесменов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские по подозрению в нападении на инкассаторов задержали четверых иностранцев, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления уголовного розыска МВД России.

По версии правоохранительных органов, группа молодых уроженцев Таджикистана грабила инкассаторов, причем не только в Москве, но и в Свердловской области.

Установлена их причастность к разбойному нападению на бизнесменов из Китая, которое было совершено в сентябре 2013 года на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы.