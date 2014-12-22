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Москва 24

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22 декабря 2014, 09:25

Юбилейный спектакль "Камерный театр. 100 лет" покажут в театре им. Пушкина

юбилеи театральные постановки Московский драматический театр имени А.С.Пушкина Камерный театр

"Афиша": на Тверском бульваре отметят юбилей Камерного театра

Юбилейный спектакль "Камерный театр. 100 лет" покажут в театре имени Пушкина 25 декабря, сообщает телеканал "Москва 24".

В декабре 1914 года на Тверском бульваре открылся Камерный театр. Его основатель Александр Таиров слыл режиссером-революционером. Каждый спектакль становился событием, и не только в Москве: театр объездил с гастролями Европу и Латинскую Америку. Но творческий метод Таирова не вписался в концепцию соцреализма. В 1950 году театр закрыли.

Чуть позже в этом же здании обосновался другой театр - имени Пушкина. Но здесь помнят и чтут свои корни.

Камерному театру исполнилось 100 лет

Спектакль "Камерный театр. 100 лет" - документальный. Он основан на письмах и мемуарах. Зрителей ждет остросюжетная история, героями которой стали друзья и коллеги Таирова по цеху: Станиславский, Мейерхольд, Брехт, Кокто. Но главные действующие лица – сам Таиров и его жена, а по совместительству еще и муза, - Алиса Коонен. Таирова и Коонен играют три актера и три актрисы.

В честь юбилея возле театра имени Пушкина разместили черно-белые афиши 1930 – 1940- х годов, в фойе - фотографии той же давности. Также там представили сохранившиеся костюмы Алисы Коонен.

Добавим, что юбилейный спектакль "Камерный театр. 100 лет", возможно, войдет в репертуар театра имени Пушкина.

Билеты на спектакль – от 1000 до 1500 рублей. Начало в 19.00.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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