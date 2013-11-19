"Откройте, полиция": службе участковых исполнилось 90 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Современную систему полиции сложно представить без участковых – сотрудников МВД, которые следят за порядком на вверенной им территории, периодически обходят квартиры и являются "связующим звеном" между жителями района и системой МВД.

17 ноября системе участковых исполнилось 90 лет. Сетевое издание M24.ru рассказывает, какие права и обязанности есть у "народного полицейского" сейчас, а какие были раньше.

В среднем в Москве на одного участкового приходится около 5 тысяч человек – население 10-15 многоквартирных домов. Чтобы работа с жителями была эффективной, МВД выпустило документ, в котором указываются основные права и обязанности участкового уполномоченного полиции.

Что же отличает его от коллег из других подразделений?

Участковые тесно связаны с "бумажной" работой, которой в настоящее время у них больше, чем в СССР. "Сейчас наши участковые выполняют значительно больший объем работы, в том числе и, к сожалению, бумажной, не имеющей никакого отношения к контактам с людьми", – отметил по этому поводу глава МВД Владимир Колокольцев.

Но сколько бы ни было бумаг на столе у участкового, следует помнить: он обязан принять заявление от граждан и рассмотреть его в течение 15 дней. В противном случае можно обращаться в вышестоящие органы.

В качестве профилактики участковый минимум раз в полгода должен совершать поквартирный обход на вверенном ему участке.

В круг обязанностей участкового также входит информирование жителей о мерах и способах самообороны – разумеется, в рамках своей компетенции, уроков каратэ от него ждать не стоит. Вместо этого полицейский расскажет интересующимся об элементарных правилах безопасности и законных средствах обороны (газовый баллончик, травматический пистолет), а также о превышении мер защиты.

Профилактика преступлений, наряду с защитой закона, - главные задачи участкового. Для этого он раз в квартал проводит беседы с бывшими заключенными, проживающими у него на участке, проверяет тех, кто состоит на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Кстати, на состоящих на учете в ОВД участковый должен завести контрольную карточку, а на освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых установлены ограничения, - учетно-профилактическое дело.

Под присмотром у полицейского и личное оружие граждан – именно участковый проверяет, есть ли в квартире оружие и в правильном ли сейфе оно лежит.



Фото: ИТАР-ТАСС

Бывает, что в одиночку участковый не справляется, и тогда он может набрать себе внештатных сотрудников.

Помимо профилактики, оперуполномоченные участвуют и в общих мероприятиях полиции: розыске злоумышленников, патрулировании территории вместе с ППС, участии в операциях "Перехват" и "Вулкан".

"Народный полицейский" вправе потребовать остановить машину для досмотра. Но сделать это он может только в том случае, если у него возникли подозрения, что машина используется в противоправных целях или ее владелец нарушает ПДД. Кстати, груз тоже могут досматривать.

Сотрудники полиции наделены правом контролировать некоторые виды деятельности, поэтому они могут спрашивать у фирм лицензию на работу. Также никто не отменял право досмотра личных документов, но только по подозрению в совершении преступления.

Кроме того, участковый может накладывать штрафы по административным делам, задерживать подозреваемых и проводить личный досмотр.

Доступна для полицейского и частная территория – квартиры, офисы организаций и земельные участки. Но сделать это можно только по подозрению, что там совершается, совершено или будет совершаться преступление. О проникновении в помещение обязательно сообщают руководству.

Чтобы не дать преступнику скрыться или совершить злодеяние, а также помочь нуждающимся в медпомощи, участковый может воспользоваться чужим транспортом (кроме консульских и дипломатических машин), средствами связи граждан или организаций, применять табельное оружие.

Кроме того, полицейский вправе отправить подозреваемого на медосвидетельствование, временно ограничить дорожное движение и отстранить от управления машиной водителя, находящегося в состоянии опьянения.

По итогам своей работы участковый отчитывается перед жителями.

Однако современных участковых уполномоченных полиции не было бы без правоохранительных органов старого формата – первые "дяди Степы" появились в России в XIX веке.

В 1862 году вышли "Временные правила об устройстве полиции", в которых, в частности, указывались обязанности городовых:

Наблюдать, чтобы собранная в домах всякая нечистота не была выбрасываема на улицу, а оставляема во дворах до вывоза оной мусорщиками;

Требовать, чтобы дворники ежедневно счищали и сметали тротуары, водосточные канавы и улицы;

Прекращать ссоры и драки в публичных местах;

Воспрещать рабочим, дворникам и вообще простонародью громко произносить на улицах непристойные ругательства и неприличные шутки;

Пьяных, которые идут, шатаясь, или падают, и тех, которые позволяют себе кричать, шуметь, браниться, петь песни, задерживать и отправлять в частный канцелярский дом для вытрезвления;

При скоплении пьяных, когда одному городовому не справиться, он должен свистком созывать городовых соседних постов и призвать на помощь дворников;

Через дворников и швейцаров узнавать о притонах подозрительных и беспаспортных людей;

Не дозволять дворникам и сторожам располагаться на скамейках и спать у ворот и внушать, чтобы они обращали внимание на всех входящих и выходящих из дому для предупреждения воровства.



Фото: ИТАР-ТАСС

Как видно, участковые старого формата не только "работали с населением", но и следили за чистотой речи и порядком во дворах.

До недавнего времени дворники, кстати, были лучшим подспорьем участкового: и если в царской России на них возлагалась часть полицейских обязанностей, то в советское время они использовались в качестве информаторов – никто лучше дворника не знал жильцов дома.