Театр Маяковского откроет зрителям тайну "закулисья"

Московский академический театр им. В. Маяковского готовится отпраздновать 90-летний юбилей с творческим размахом. 28 октября зрители смогут попасть за кулисы, заглянуть в гримерки и даже выйти на сцену

Московский академический театр имени Владимира Маяковского в преддверии празднования своего 90-летия придумал для зрителей необычную и увлекательную программу знакомства с "закулисьем".

В рамках фестиваля "Юбилей-OFF", который состоится 28 октября, посетители "Маяковки" смогут принять активное участие в жизни театра, пообщаться с актерами, посмотреть спектакли на нетрадиционных площадках и узнать массу увлекательных историй о театральной работе.

Небольшие представления пройдут под сценой, в гримерках, в гардеробной, в репетиционных залах и даже на строительных площадках. Организаторы мероприятия уверены, москвичи и гости города оценят их задумку. Ведь театр – это не только действие на сцене, это огромный механизм, детали которого зачастую скрыты от глаз зрителей. В канун юбилея "Маяковка" приоткроет завесу тайн для любопытных.

Фестиваль начнется в здании на Сретенке, где сейчас ведутся ремонтные работы. Здесь и пройдет первая репетиция спектакля худрука "Маяковки" Миндаугаса Карбаускиса "Кант". В музее театра, а также в кабинете художественного руководителя пройдут "Чаепития с бубликами и народными артистами". А под пение актеров, которые исполнят куплеты из спектаклей прошлых лет, можно будет созерцать знаменитую театральную люстру, благо концерт будет проходить в самой высокой точке "Маяковки".

Кроме того, посетителей ожидает видеопоказ знаменитых спектаклей "Трамвай "Желание" и "Завтра была война", постановщиками которых выступили Петр Фоменко и Андрей Гончаров.

Экскурсии по бутафорскому и реквизиторскому цехам, катание на театральном круге большой сцены, перформансы, гардеробная премьера документальной драмы "Девятьподесять" – от такой насыщенной программы пойдет кругом голова заядлых театралов.

Билеты на фестиваль получат победители конкурса, приславшие историю на тему "Я и "Маяковка". Их имена назовут 25 октября. Также можно выиграть пригласительный, приняв участие в театральной "рулетке". Для этого необходимо позвонить по телефону культурного учреждения 8 (495) 748-93-13 и указать свои координаты. Итоги лотереи также огласят 25 октября.

Интересных вам "закулисных" путешествий!