Интервью с ведущим передачи "В мире животных" Николаем Дроздовым

В интервью Николай Дроздов делится секретами своей популярности, рассказывает о благотворительном концерте, смешит театральным анекдотом и даже поет

В интервью телеканалу "Москва 24" Николай Дроздов рассказал о своем грядущем юбилее. На мероприятии выступит множество звезд российской эстрады: Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Жанна Фриске - все они являются друзьями известного ученого-зоолога. Собранные от продажи билетов деньги будут перечислены в фонд помощи больным детям, попечителем которого он является.

Также ведущий программы "В мире животных" поведал о том, как и зачем в молодости получил профессию портного, объяснил, что такое островная биология, раскрыл некоторые подробности своего участия в проекте "Последний герой" и рассказал театральный анекдот.