Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля 2017, 13:10

Мэр Москвы

Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России Дмитрия Назарова

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Дмитрия Назарова с его 60-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

В своем сообщении мэр назвал Назарова актером большого и многогранного таланта, который вносит вклад в развитие отечественного искусства. Собянин напомнил, что артист создал десятки глубоких и колоритных образов, полюбившихся миллионам зрителей.

"Ваше имя на афише спектакля МХТ им. А.Чехова гарантирует аншлаг и восторженные аплодисменты публики", – говорится в сообщении. Мэр также подчеркнул, что телепроекты с участием актера пользуются огромной популярностью.

Дмитрий Назаров родился 4 июля 1957 года в подмосковной Рузе. В 1980 году актер окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Позже лн работал в Театре Российской Армии и в "Сфере", а с 2003 года он работает в МХТ имени Чехова.

Артист известен по роли судьи Ивана Скляра в сериале "Закон", также он играл шеф-повара в популярном сериале "Кухня".

Он работал над озвучиванием мультфильмов, например, его голосом говорят герои известного мультсериала "Утиные истории". А в 1990 году он стал первым официальным Дедом Морозом России с резиденцией в Великом Устюге.

юбилеи Дмитрий Назаров Сергей Собянин новости культурного мира

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика