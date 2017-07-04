Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России Дмитрия Назарова

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Дмитрия Назарова с его 60-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

В своем сообщении мэр назвал Назарова актером большого и многогранного таланта, который вносит вклад в развитие отечественного искусства. Собянин напомнил, что артист создал десятки глубоких и колоритных образов, полюбившихся миллионам зрителей.

"Ваше имя на афише спектакля МХТ им. А.Чехова гарантирует аншлаг и восторженные аплодисменты публики", – говорится в сообщении. Мэр также подчеркнул, что телепроекты с участием актера пользуются огромной популярностью.