Элине Быстрицкой исполнилось 85 лет

Элина Быстрицкая. Фото: ИТАР-ТАСС

4 апреля Элине Быстрицкой - знаменитой актрисе театра и кино, преподавателю, академику нескольких академий и общественному деятелю - исполнилось 85 лет. Чествовать артистку будут 9 апреля на юбилейном концерте в Государственном кремлевском дворце.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1947 году она окончила медицинский техникум, а в 1953 – актерский факультет Киевского института театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. В разные годы Быстрицкая выступала в Вильнюсском русском драматическом театре, Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина и театре имени Ермоловой. Однако большую часть своей профессиональной карьеры актриса посвятила Малому театру, где дебютировала в роли леди Уиндермиер в спектакле по Оскару Уайльду в 1959 году.

Сниматься в кино Быстрицкая начала в 1950 году. Она сыграла в 23 фильмах, среди которых "Добровольцы" Егорова, "Неоконченная повесть" Эрмлера и, конечно, "Тихий Дон" Герасимова, в котором она особенно полюбилась зрителям в роли Аксиньи.

Одаренная актриса Быстрицкая никогда не оставалась равнодушной к жизни вне театра. Во время войны она работала медсестрой в военном госпитале, позже на протяжении 17 лет возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР, входила в состав Совета по культуре при президенте России, стала учредителем Фонда в поддержку искусства и науки. Быстрицкой многократно вручали ордена, премии и награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Поздравления народной артистке СССР сегодня направили президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.