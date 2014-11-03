Леонид Зорин с супругой. Фото: ТАСС/ Александр Куров

В понедельник драматургу и прозаику Леониду Зорину исполнилось 90 лет.

Первые произведения писателя были опубликованы, когда ему было 9 лет - стихи молодого автора сразу понравились Максиму Горькому. В 17 лет Зорин уже стал членом Союза писателей.

Леонид Генрихович окончил Азербайджанский университет имени Кирова и московский Литинситут имени Горького. Первую пьесу Зорина - "Молодость" - поставили в Малом театре в 1949 году, спустя всего год после его переезда в Москву. В дальнейшем у автора почти ежегодно появлялись новые пьесы. Одна их них - "Покровские ворота" - легла в основу одного из самых любимых фильмов москвичей.

Другая пьеса "Гости" подверглась критике за "одностороннее" изображение жизни в СССР.

Поздравительную телеграмму Зорину направил Дмитрий Медведев. "Ваш неизменный ритм — одна публикация ждет своего выхода в свет, а другая доводится до совершенства на Вашем писательском столе, и это отличный пример для молодых авторов", - отметил он.