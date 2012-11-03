Фигуристу Евгению Плющенко исполнилось 30 лет

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня выдающийся российский фигурист Евгений Плющенко отмечает юбилей. Легендарному спортсмену исполняется 30 лет.

Плющенко — не просто легенда российского спорта, он олицетворение российского фигурного катания в мире. Его портреты украшают вывески, рекламирующие состязания, люди приходят посмотреть не на фигурное катание, а на Плющенко. Каждый задает себе вопрос, неужели он все способен прыгать четверной "тулуп" и танцевать под Sexbomb на показательных выступлениях?

Плющенко смело можно назвать неувядающим спортсменом, настоящим символом спортивного духа и воли к победе. Он не сломался в 2002 году на Олимпиаде, когда проиграл совсем чуть-чуть другому легендарному фигуристу Алексею Ягудину. Не сломили волю Плющенко к победе ни травмы, ни возраст, ни околоспортивные обстоятельства.

Пожалуй, нет такого титула, который Плющенко не смог завоевать за свою карьеру. Олимпийский чемпион, дважды серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и девятикратный чемпион России. Каждая из этих побед давалась ему очень и очень непросто, годами тренировок и упражнений.

Плющенко первым начал прыгать сложнейшую комбинацию четверной "тулуп" — тройной "тулуп" — тройной "риттбергер". Старался всегда внедрять в свои программы, как произвольные, так и короткие, сложнейшие элементы.

Помимо выдающихся спортивных достижений Плющенко известен и как телеведущий. Фигурист работал ведущим в шоу "Звезды на льду", вместе с известной фигуристкой Ириной Слуцкой.

Участвовал Плющенко и в "Евровидении". Вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном он представлял Россию на конкурсе исполнителей, и в результате совместных усилий номер Believe занял первое место.

Плющенко носит звание старшего лейтенанта российской армии.

Несмотря на то, что большинство фигуристов к 30 годам уже завершают выступления, Плющенко не торопится "на покой". Скоро Олимпийские игры в Сочи, и главной надеждой России в мужском одиночном катании является тот, кого часто называют "королем льда" - Евгений Плющенко.