В этом году ярмарки выходного дня поменяют свой облик

"Интервью": Алексей Немерюк – о ярмарочном сезоне в столице

В этом году внешний вид торговых точек на ярмарках выходного дня изменился, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Москва 24".

"Я надеюсь, что через несколько дней заработают площадки в новом виде в трех округах. А в течение буквально нескольких месяцев мы поменяем шатры во всей Москве", – сказал Чиновник.

Он подчеркнул, что фермерам не нужно платить за место на ярмарках. Город берет на себя затраты и по обеспечению и торговым оборудованием, и по уборке, вывозу мусора, и по электрификации этих площадок.

Кроме того, Немерюк напомнил, что в этом году изменился график работы ярмарок: если раньше площадки работали с 09:00 до 19:00, то в этом году они работают с 09:00 до 20:00 три дня в неделю.

Напомним, в предстоящем сезоне в столице запланировано проведение 102 ярмарок во всех округах города, в том числе на территории ТиНАО.

70 процентов мест на ярмарках выходного дня отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство. Остальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями.

По словам Немерюка, еще два года назад всего лишь 30 процентов всех мест от ярмарок выходного дня приходилось на фермеров, в прошлом году эту долю увеличили до 50 процентов, и в этом году – до 70.