Рождественская ярмарка открывается в Гостином дворе

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Гостином дворе открывается предпраздничная рождественская ярмарка – "Фудшоу Кристмас". Как сообщает ИТАР-ТАСС, это один из самых крупных гастрономических фестивалей, который уже в шестой раз пройдет Москве.

Жители и гости столицы смогут найти здесь все атрибуты предстоящих рождественских и новогодних праздников, а также почерпнуть интересные рецепты для праздничного застолья. С 30 ноября по 2 декабря любой желающий сможет посетить кулинарные мастер-классы известных шеф-поваров и звезд шоу-бизнеса, оценить фирменные блюда лучших ресторанов Москвы и самые свежие продукты от российских фермеров, а также поболеть за любимую команду на Всероссийском Чемпионате среди любителей "Кулинарная Звезда".

Для самых юных гостей и всех сладкоежек откроет секреты настоящая "Шоколадная фабрика". Также в Гостином дворе будет работать "Детская кулинарная школа", развлекательный городок и передвижной театр.