Ярмарка виниловых пластинок пройдет в Москве

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В воскресенье, 27 июля, в столице организуют ярмарку виниловых пластинок VINYL Garage Market. Здесь можно будет найти винил из магазинов и частных коллекций.

Посетители смогут не только приобрести редкие пластинки, но пообщаться с единомышленниками-меломанами. В рамках проекта запланирована лекция "Исполнители, о которых я ничего не знаю, или ошибки, расширяющие кругозор", которую прочтет создатель группы "Хлам", один из наиболее ярких представителей рок-подполья новой волны - Вова Терех.

"На фудкорте можно будет попробовать экзотические блюда", - сообщили организаторы.

VINYL Garage Market – хорошая альтернатива для тех, кто не может побродить по "виниловым развалам" в Барселоне или посетить европейские музыкальные фестивали.

Ярмарку проведут на территории Арт-центра VINYL на улице Образцова, дом 14. Вход свободный.