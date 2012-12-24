Страсбургская ярмарка открылась на Манежной площади в Москве

"Утро": Патрис Жени о Страсбургской ярмарке

На Манежной площади открылась долгожданная Страсбургская ярмарка – одна из старейших в Европе. За рубежом ярмарку проводят с 1570 года. В российской столице изделия мастеров будут представлять в течение двух недель, вплоть до 7 января.

На территории площади установили деревянные домики, в которых торгуют сладостями, предметами быта и уникальными новогодними игрушками ручной работы.

К услугам посетителей – мастер-классы, анимационная зона, детские карусели и другие развлечения. Основным украшением ярмарочной территории станет шестиметровая ель и "звездное небо".

Как рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" организатор ярмарки Патрис Жени, на масштабное мероприятие в Страсбурге ежегодно приезжают порядка двух миллионов посетителей. При этом население города составляет всего 500 тысяч человек.

"Мы хотели привезти в Москву кусочек этого рождественского Страсбурга. В течение последних четырех месяцев около 50 человек практически вручную готовили товары, которые мы доставили сюда на пяти грузовиках", - отметил Жени.

При этом организатор уникального действа на Манежной площади подчеркнул, что у Страсбурга и России есть общие традиции, несмотря на то, что даты празднования Рождества не совпадают.

Добавим, что для проведения ярмарки власти Центрального округа столицы потратили 12 миллионов рублей.