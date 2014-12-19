Елочные базары откроются 20 декабря

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Елочные базары откроются в Москве в субботу, 20 декабря. Они будут работать до 31 декабря во всех округах столицы, рассказали M24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг.

Цены на натуральные ели будут такими же, как и в прошлом году. Так, один метр российской ели обойдется в 600-900 рублей, импортная, из Дании, будет стоить от 3,2 до 4,2 тысячи рублей за метр.

Лидером по количеству елочных базаров станет Юго-Западный округ, где откроются 37 торговых площадок. Всего в городе будут работать 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51 и в других местах - 117.

Что касается требований к елочным базарам, то они будут такими же как и раньше: территория торговли должна иметь ограждение, освещение, красочное оформление, вывеску с информацией о торговой организации. Покупателям должен быть обеспечен свободный доступ к выбираемому товару. Кроме того, при входе на площадку покупатель имеет право увидеть график ее работы, прайс-лист, книгу отзывов и предложений, кассовый аппарат, мерную линейку, упаковочный материал и средства пожаротушения.

В департаменте также рассказали, что убирать свою торговую площадку и прилегающие к ней территории должно самое торгующее предприятие - в и период работы елочного базара, и после его закрытия. При этом в ведомстве не исключили, что с учетом общей экономической ситуации, конечная отпускная стоимость продукции в период продажи может меняться.

Напомним, 18 декабря главную новогоднюю ель страны доставили на Соборную площадь Кремля. Ель срубили в Рузском районе Подмосковья, она уже получила специальный сертификат главной ели России, который вручили главе Рузского района Максиму Тарханову.

Ранее M24.ru сообщало, что новогоднюю ель украсят пожаробезопасными светодиодными лампами. На праздничной ели разместят три тысячи игрушек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Дерево будет украшено шарами цветов российского флага.