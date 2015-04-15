В центре дизайна ArtPlay пройдет ярмарка дизайнерской одежды

Фото: art-market.moscow

25 и 26 апреля на территории центра дизайна ArtPlay пройдет арт-маркет "Весна: перезагрузка" - ярмарка дизайнерской одежды и аксессуаров.

В ярмарке примут участие 180 дизайнеров, шоу-румов и мини-бутиков, которые предложат свои вещи, украшения, косметику и парфюмерию. В программе маркета также значатся мастер-классы для детей и взрослых. Организаторы обещают кофе, фудкорт и игровую площадку. Кроме бесплатных мероприятий, организаторы заявили три семинара по визажу.

Арт-маркет "Весна: перезагрузка" пройдёт 25 и 26 апреля в центральном зале центра дизайна ArtPlay. Вход свободный.