15 апреля 2015, 11:58

Культура

В центре дизайна ArtPlay пройдет ярмарка дизайнерской одежды

Фото: art-market.moscow

25 и 26 апреля на территории центра дизайна ArtPlay пройдет арт-маркет "Весна: перезагрузка" - ярмарка дизайнерской одежды и аксессуаров.

В ярмарке примут участие 180 дизайнеров, шоу-румов и мини-бутиков, которые предложат свои вещи, украшения, косметику и парфюмерию. В программе маркета также значатся мастер-классы для детей и взрослых. Организаторы обещают кофе, фудкорт и игровую площадку. Кроме бесплатных мероприятий, организаторы заявили три семинара по визажу.

Арт-маркет "Весна: перезагрузка" пройдёт 25 и 26 апреля в центральном зале центра дизайна ArtPlay. Вход свободный.

ярмарки хенд-мейд вещи маркеты дизайнерские вещи

