В столице заработали ярмарки выходного дня

На Малой Юшуньской улице готовится открытие ярмарки выходного дня

В пятницу в Москве снова начали работать ярмарки выходного дня. Погодные условия на открытие торговых площадок никак не повлияли, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг.

В этом году для работы ярмарок выделили 116 площадок. Работать ярмарки будут с 9.00 до 19.00 с пятницы по воскресенье. Количество ярмарок в округах:

Центральный округ – 9 ярмарок

Северный округ – 7 ярмарок

Северо-Восточный округ – 14 ярмарок

Восточный округ – 12 ярмарок

Юго-Восточный округ – 14 ярмарок

Южный округ – 14 ярмарок

Юго-Западный округ – 13 ярмарок

Западный округ – 13 ярмарок

Северо-Западный округ – 7 ярмарок

Зеленоградский округ – 3 ярмарки

Троицкий и Новомосковский округа – 10 ярмарок

Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно здесь.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в этом году изменен формат участия самих предпринимателей и фермеров. В этом году половина торговых мест выделена физическим лицам (фермерам, садоводам и огородникам). Остальные места распределены между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Торговые места предоставляются бесплатно

Раньше фермеры не могли перепоручить торговлю своим родственникам: они обязаны были сами стоять за прилавком. Эти проблемы были учтены. "Если по каким-то причинам вы не можете торговать в один из дней, может приехать ваш близкий родственник и, предъявив документы, торговать на вашем месте. Что касается индивидуальных предпринимателей, они могут приводить дополнительное количество продавцов, которые будут торговать под вывеской данного ИП. Но предупредить об этом нужно за 2 недели", – пояснил Немерюк.

Как будут работать столичные ярмарки выходного дня

На ярмарках выходного дня москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. При этом запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других товаров.

1 апреля в столице заработали региональные ярмарки. Небольшие рынки с продуктами из разных городов организовали на 15 площадках. Приобрести на них можно продукцию из Ивановской, Воронежской, Липецкой, Вологодской областей, Дагестана, Алтая и других регионов. По одной региональной ярмарке открыли в центре, на юге и юго-востоке, на западе и северо-западе. Три заработали на севере, четыре на востоке, еще три на юго-западе города.