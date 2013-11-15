Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 14:21

Политика

Суд арестовал подозреваемого в получении взятки мэра Астрахани

Михаил Столяров. Фото: ИТАР-ТАСС

Суд арестовал мэра Астрахани Михаила Столярова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Накануне в ходе допроса подследственный отказался от дачи показаний.

В ходе судебного заседания следователь, ходатайствовавший об аресте Столярова, заявил, что его виновность доказывается аудио- и видеоматериалами, изъятыми в ходе обыска, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, мэра Астрахани подозревают в вымогательстве взятки у бизнесмена. По версии следствия, в октябре этого года предприниматель из Астрахани обратился к Столярову с просьбой выделить под строительство административного здания земельный участок площадью в 3 тысячи квадратных метров. За оказанную услугу мэр потребовал "вознаграждение" в размере десяти миллионов рублей, а также оформления 25% уставного капитала нового предприятия на его доверенное лицо.

Бизнесмен обратился в полицию, и Столярова задержали в момент получения денег в одном из астраханских ресторанов.

В среду подозреваемый был доставлен в Москву. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Ведется следствие.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о наличии банковских счетов и недвижимости, принадлежащих мэру.

взяточничество следствие аресты Михаил Столяров

