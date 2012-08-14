Заведующая детсадом задержана за взятку в 50 тысяч рублей

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Заведующая детским садом №22 города Щелково Московской области подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
По материалам следствия, заведующая получила деньги за устройство в детсад ребенка без путевки от комитета по вопросам образования Щелковского муниципального района.
Помимо этого, задержанную обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Она фиктивно устроила в детский сад пятерых младших воспитателей, педагога-психолога, кастеляншу, дворника и присваивала себе их заработную плату.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки в значительном размере".
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