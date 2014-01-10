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10 января 2014, 01:37

Происшествия

Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-мэра Астрахани

Михаил Столяров. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста отстраненного от должности мэра Астрахани Михаила Столярова, который подозревается в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, пишет РАПСИ.

По данным следствия, в ноябре 2013 года мэр Астрахани был задержан при получении взятки. Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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Решением суда в середине ноября прошлого года Столяров был помещен под стражу на срок до 13 января. По ходатайству следствия 22 ноября Басманный суд Москвы отстранил его от должности мэра Астрахани.

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