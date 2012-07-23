Завершено расследование дела о попытке подрыва "Сапсана"

ИТАР-ТАСС

ФСБ России завершила предварительное следствие по громкому уголовному делу о попытке подрыва пассажирского поезда "Сапсан". Как рассказали газете "Коммерсантъ" участники расследования, обвиняемые вместе со своими защитниками уже начали знакомиться с собранными материалами.

Предыстория задержания обвиняемых

По версии следствия, обвиняемые входили в состав преступной группы, которую создал уроженец Кабардино-Балкарии, коммерсант 1986 года рождения Ислам Хамужев. Эта группа предположительно являлась частью запрещенной террористической организации "Имарат Кавказ". В ФСБ полагают, что лето 2009 года Ислам Хамужев провел в лагере дагестанских боевиков, где прошел диверсионную подготовку. По данным следствия, обучал обвиняемого руководитель южнодагестанского сектора "Имарата Кавказ" Гасан Абдуллаев (Абу-Ясир), а после "лесных курсов" лидер организации Доку Умаров отправил Хамужева в Москву с заданием совершить теракт на крупном транспортном объекте.

В одной из столичных мечетей Хамужев познакомился с москвичами чеченского происхождения - Мурадом Эдильбиевым и Мурадом Умаевым, а также жителем Мордовии Фяритом Невлютовым. По версии ФСБ, именно Невлютов предложил подорвать пассажирский "Сапсан" на маршруте Москва—Санкт-Петербург. Другие фигуранты дела одобрили предложение: как считает следствие, выходцы из Чечни решили отомстить федералам за контртеррористические операции в их республике.

В июне 2011 года подельники купили 10 килограммов аммиачной селитры, а Хамужев приобрел электродетонатор и автосигнализацию Starline, с помощью которых бомбу планировали сделать дистанционно управляемой. Устройство можно было взорвать с расстояния около полукилометра, а его мощности (около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте) было достаточно, чтобы пустить "Сапсан" под откос. Подельники на автомобиле Ford Mondeo Фярита Невлютова съездили в район железнодорожной станции Фирсановка и отыскали удобное место для минирования путей. Затем они нарисовали схему местности и скачали из интернета расписание движения "Сапсана" по Октябрьской железной дороге.

Как выяснилось, последний этап подготовки железнодорожного теракта проходил под негласным контролем ФСБ. Почувствовав неладное, Хамужев решил скрыться на Кавказе и поручил своим сообщникам "довести дело до конца". В июле 2011 года сотрудники спецслужб взяли сначала Хамужева, а затем и всех его подручных. Оставшиеся без командира исполнители решили в спешном порядке избавиться от бомбы и от имевшихся у них карабина "Сайга" и ручной гранаты 1942 года выпуска. Фигурантов дела задержали в тот момент, когда они пытались закопать эти предметы.

Ход расследования

Трое из четверых молодых людей, подозреваемых в подготовке теракта, сразу же покаялись в своем преступлении. С самого начала они были готовы идти на сотрудничество со следствием и заключать досудебные сделки. Однако они не захотели принимать встречное предложение следствия — за смягчение наказания согласиться с тем, что они были идейными боевиками и членами запрещенной террористической организации "Имарат Кавказ". Подозреваемые отказались признать, что работали по заказу лидера "Имарата Кавказ" Доку Умарова. Также они не захотели давать показания на Умарова и других своих наставников.

Отсюда родилась версия о том, что до 2009 года Хамужев не сотрудничал с преступными организациями. Как рассказывали его родители, тогда подозреваемый уехал в Москву на заработки. И уже в столице он был завербован и начал принимать участие в подготовке к теракту.

Несмотря на это, ФСБ объявила в розыск и возможных наставников подозреваемых из группы "Имарат Кавказ". Однако пока Доку Умаров и Гасан Абдуллаев не найдены. Напомним, помимо подготовки к взрыву "Сапсана" Доку Умаров считается причастным к подрыву поезда "Невский экспресс" в 2009 году, взрыву в московском метро в 2010 году и взрыву в аэропорту "Домодедово" в 2011 году.

Перспективы судебного процесса

В окончательной редакции фигурантам предъявлены обвинения в подготовке теракта, незаконном хранении оружия и изготовлении боеприпасов (ст. 30, 205, 222 и 223 УК РФ). На изучение 10 томов дела обвиняемым и их адвокатам потребуется около месяца. А значит, в конце августа 2012 года оно должно поступить на утверждение в Генпрокуратуру, а затем в Мосгорсуд.

Дело будет рассматриваться единоличным судьей или тройкой судей, поскольку участие суда присяжных в процессах такой тематики не предусмотрено.

Адвокаты обвиняемых убеждены, что молодые люди просто пытались играть в "борцов с режимом", но на реальный подрыв поезда они бы не решились. Об этом, по мнению защитников, свидетельствует и поведение фигурантов дела на последнем этапе подготовки. Организатор Хамужев попытался сбежать от основной группы, а остальные тут же бросились избавляться от взрывчатки и оружия. Защита надеется, что благодаря признаниям обвиняемые получат снисхождение суда.