В Волгограде взорвался автобус, погибли пять человек

Фото: M24.ru

В Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус, погибли пять человек. Кроме того, еще 22 пассажира получили травмы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП произошло около 14.00 около остановки "Лесобаза". На место происшествия были отправлены две автоцистерны и две оперативные группы МЧС.

На месте взрыва работают свыше 150 человек и более 30 единиц техники, в готовности находится авиация спасателей. Для уточнения информации открыта "горячая линия": 8(846) 338-96-56. Не исключается возможность теракта.