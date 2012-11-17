Матч "Динамо" – "Зенит" прерван из-за ЧП на стадионе

Фото: ИТАР-ТАСС

17 ноября на стадионе "Арена Химки" столичное "Динамо" встречалось с питерским "Зенитом". На 37-й минуте, после того как в голкипера москвичей кто-то из болельщиков бросил петарду, судья прервал матч, а затем вынес решение о его отмене.

Брошенная петарда упала под ноги вратаря "Динамо" Антона Шунина. Ее взрыв оглушил голкипера. После инцидента Шунину потребовалась врачебная помощь.

Судья матча Алексей Николаев, посовещавшись с коллегами, увел команды в раздевалку. Позднее на стадионе было объявлено о том, что матч прекращен, после чего зрители покинули трибуны, за исключением гостевого сектора, сообщает "Интерфакс".

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Зенитом" был прерван при счете 1:0 в пользу столичного клуба.

Столичные полицейские начали изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных на стадионе, чтобы выяснить, кто из болельщиков бросил петарду на поле. Если расследование установит, что в инциденте виновны болельщики "Зенита", то питерскому клубу могут присудить техническое поражение – 0:3.

Клуб также может подвергнуться высоким штрафам и, возможно, еще более серьезным санкциям, так как уже не в первый раз происходят подобные случаи с участием фанатов из Санкт-Петербурга, предполагает ИТАР-ТАСС.

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России по футболу в случае, если санкции будут излишне жесткими.