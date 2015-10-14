Форма поиска по сайту

14 октября 2015, 09:30

Происшествия

Под колесом иномарки в ВАО взорвалась граната

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

На востоке Москвы в автомобиле произошел хлопок, пострадавших нет, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на Святоозерской улице утром 14 октября. Водитель сел за руль Volvo, завел двигатель, после чего и произошел хлопок.

Место происшествия осматривают сотрудники инженерных подразделений в том числе и на предмет поломок авто.

Как отмечает "Интерфакс", под задним колесом машины взорвалась граната, а рядом с припаркованной неподалеку другой машиной, найдено еще одно, предположительно, взрывное устройство.

