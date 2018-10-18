Профилактика трагедии: как распознать в ребенке отчаявшегося человека

Трагедия в Керчи снова поднимает сложную тему взаимоотношений подростка и родителей. Портал Москва 24 опросил экспертов и собрал советы мамам и папам, как вовремя заметить, что с ребенком происходит неладное, и предотвратить худший исход.

Замечайте изменения в поведении

Даже если у вас не налажено общение, и ребенок в ответ на все расспросы отвечает "все нормально" или "не лезьте в мою жизнь", он не сможет скрыть от вас изменения в поведении. Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ, кандидат психологических наук Татьяна Яничева приводит пример:

"Был бодрый и веселый – стал грустный. Всегда ходил грустный – и вдруг неожиданное и непрогнозируемое веселье. Где-то очень много проводит времени и очень не готов говорить где".

Если происходят серьезные и быстрые перемены в характере – это повод присмотреться повнимательнее к своему ребенку.

"Другое дело, надо быть честным, отношения подростков с миром сверстников и взрослых очень сложны. Взрослеющей ребенок формирует свой мир, свои границы, куда он не пустит взрослого не потому что не доверят, а потому что это его собственное", – добавляет Яничева.

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Поддерживайте отношения с детства

Для любого ребенка с самого рождения главный авторитет – это родители. Первые несколько лет жизни только на них замкнут весь детский мир. Нужно постараться сохранить свой авторитет, не испортить его гиперопекой или, наоборот, полным отсутствием внимания к ребенку. Ключевое слово – баланс, когда вы узнаете детские увлечения и страхи, его круг общения, просто поддерживая интерес к его жизни, а не выпытывая все это в стремлении все контролировать.

Если сложилась ситуация, когда доверия уже нет (а такие ситуации, по словам специалистов, могут сложиться уже в 10-12 лет), то не нужно бросать все попытки наладить общение. Здесь важно показать ребенку, что вы не хотите его поучать и тем более ругать.

Татьяна Яничева: "Наверное, самый главный совет – не терять ниточку, не терять доверие со своим ребенком на протяжение всего взросления. Мудрый родитель, или тот, кто советуется со специалистом, эту нитку не порвет, если будет понемногу ее удлинять". Психолог добавляет:

"Если доверие сломано и наладить его не получается, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться к другим взрослым, которым ваш ребенок доверяет. Это может быть тренер, учитель или даже родители его друга, которые могут помочь наладить общение".

Работайте над собой

Ответственность за действия и состояние ребенка и подростка несут на себе его родители. Они закладывают базовые черты его личности. Если оценивать ребенка по его достижениям в школе или секции, если главным мерилом успеха школьника для родителей становится сдача ЕГЭ, то ребенок может замкнуться и отгородиться от вас. Эксперты советуют быть внимательнее к внутреннему детскому миру, а не к фасадным успехам.

Психолог-практик Наталья Варская считает, что родительство в целом не должно становиться формальным.

"Многие папы и мамы относятся к своим родительским обязанностям спустя рукава, они их перевели в ранг материального обеспечивания своих детей и часто упускают воспитание эмоционального интеллекта. Очень много случаев, когда могли бы что-то заметить, но пропустили мимо ушей", – говорит она.

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Не бойтесь обращаться к специалистам

Постоянно наблюдающий ребенка психолог – это так же нормально, как и собственный педиатр. К сожалению, у нас в стране психология зачастую не воспринимается как наука, как часть медицины. Нередко проблему можно распознать и решить, даже не прибегая к медикаментозному лечению, а обычным разговором и доверительным общением.

Ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Анатолий Северный: "Когда родители видят, что с ребенком что-то происходит, и им непонятно, что делать, нужно обращаться к специалисту. Бесполезно пытаться давать какие-то общие советы, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход".

17 октября в политехническом колледже Керчи 18-летний подросток Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу. После этого он покончил с собой. Погиб 21 человек, более 40 пострадали.