"Выборка потенциальных преступников будет огромной": Клименко – о поиске "стрелков" в Сети

В связи с керченской трагедией бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко поговорил с порталом Москва 24 о том, можно ли вычислить потенциального преступника по его странице в социальных сетях.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко



– Можно вычислить людей, которые потенциально способны на преступление. Но выборка будет просто огромной. Потому что критерий для отбора всего один – написанное на странице или в сообщении. И из количества в несколько сотен человек сложно найти реальных преступников. Все могут кричать "Волки, волки!", а по факту волком может оказаться только один. Проблема в том, что признаков, которые могут точно таргетировать на конкретного человека, в сети очень мало. Эксперты работают с текстом, а ведь еще есть возраст, пол, судимости, поведение, статистика. И мы понимаем, что у нас просто выборка слишком большая.



Герман Клименко бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Проблема социальных сетей – это фрагментарность. Люди пишут не мысли, а клипы, и по этим клипам гадать сложно. Сообщений типа "Черт возьми! Будьте все прокляты" десятки тысяч каждый день. Они могут быть как просто эмоциональными высказываниями, так и реальной угрозой.

Большая проблема в том, что нет четких практик. Я в свое время потратил очень много часов с психотерапевтами: мы пытались на основании контента вычислить хоть какие-то реальные истории. Но на текущий момент сам контент в сети выглядит как белый шум, и попытаться его фрагментировать – сложное занятие. В итоге мы получим 200-300 тысяч подозреваемых, хотя по факту действительно склонных к убийству людей там единицы.

Также нужно понимать, что большинство реальных преступников просто не пишут о своих планах в социальных сетях.

Есть ли шанс вычислить реальных преступников

– Для этого нужна централизованная организация. И было достаточно много попыток ее создать. Но, опять же, из-за объемов, которые будут валиться, это невозможно, так как просто не хватит ресурсов на ее обслуживание – человеческих, финансовых. Представьте, каких размеров должно быть учреждение, если на него будут валиться сотни тысяч потенциально опасных страничек в "Вконтакте"!

Чтобы сделать выборку меньше, нужно больше данных. Например, если бы мы узнали, что конкретный человек с подозрительной страницей посещал магазины с оружием, появился бы повод присмотреться к нему поближе. Но для доступа к таким данным должен быть человек, обличенный властью. Также необходимы примерные портреты от психиатров и интернет-технологии, чтобы понимать профилирование этого человека. И тогда, если выборка снизилась хотя бы до ста человек, с таким числом уже возможно было бы работать.

Но такая служба нужна. Просто необходима условная интернет-полиция, аналог службы 03, например, которая бы реагировала на какие-либо проверенные жалобы на страницы даже в том же самом "Вконтакте", которых, кстати, может приходить бесконечное число в сутки.



Герман Клименко бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Сработать может окружение. Например, если люди увидели странности на странице своего знакомого и решили, что потенциально угроза может быть реальной, они имеют полное право обратиться в полицию. Написанное заявление будет основанием для проверки указанной личности. Ведь не важно, где ты угрожаешь – в интернете или вживую.



Но в основном на резкие высказывания в сети не особо реагируют. Для того, чтобы исправить подобную ситуацию, нужно вести беседы с обществом.

Жертвами стрельбы в колледже в Керчи 17 октября стали стали 19 человек. 18-летний Владислав Росляков расстрелял находившихся в колледже людей, после чего покончил с собой. Кроме того, в колледже произошел взрыв, который вначале приняли за хлопок газа.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".