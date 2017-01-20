Спасатели обнаружили под завалами отеля в Италии шестерых выживших

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Pacific/B Bosio
Спасатели обнаружили шестерых выживших после схода лавины на горнолыжном курорте в центральной части Италии, сообщает агентство ANSA.
На данный момент в официальном списке погибших числятся два человека – их тела обнаружили в четверг, 19 января.
Лавина
накрыла один из отелей на горнолыжном курорте в центральной части Италии 18 января. По предварительным данным, на момент происшествия в гостинице находились 34 человека. Россиян среди них не было. Как отмечают специалисты, лавину вызвала серия землетрясений магнитудой 5,6 и 5,3 балла, зафиксированных на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. В настоящий момент спасатели продолжают поиски погибших и пропавших людей.