Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января 2017, 15:07

Общество

Спасатели обнаружили под завалами отеля в Италии шестерых выживших

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Pacific/B Bosio

Спасатели обнаружили шестерых выживших после схода лавины на горнолыжном курорте в центральной части Италии, сообщает агентство ANSA.

На данный момент в официальном списке погибших числятся два человека – их тела обнаружили в четверг, 19 января.

Лавина накрыла один из отелей на горнолыжном курорте в центральной части Италии 18 января. По предварительным данным, на момент происшествия в гостинице находились 34 человека. Россиян среди них не было. Как отмечают специалисты, лавину вызвала серия землетрясений магнитудой 5,6 и 5,3 балла, зафиксированных на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. В настоящий момент спасатели продолжают поиски погибших и пропавших людей.
выжившие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика