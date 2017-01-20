Спасатели обнаружили под завалами отеля в Италии шестерых выживших

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Pacific/B Bosio

Спасатели обнаружили шестерых выживших после схода лавины на горнолыжном курорте в центральной части Италии, сообщает агентство ANSA.

На данный момент в официальном списке погибших числятся два человека – их тела обнаружили в четверг, 19 января.