Для музея имени Пушкина построят реставрационный и выставочный центр

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Для ГМИИ имени Пушкина построят депозитарно-реставрационный и выставочный центр. Соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство центра в Малом Знаменском переулке необходимо для последующей реставрации главного здания музея и переноса экспонатов на время работ.

Здание площадью 20,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух корпусов, соединенных между собой подземной частью, которая в свою очередь будет соединена переходом с главным зданием музея. В переходе планируется хранить скульптуры и различные предметы декоративно-прикладного искусства.

Разрешение на строительство действует до мая 2020 года. Музей уже объявил конкурс для выбора подрядчика с начальной ценой контракта 3,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельной комиссией Москвы одобрила план реконструкции главного здания ГМИИ имени Пушкина адресу: Волхонка, владение 8-10/2, строение 8.

Планируется комплексная реконструкция и реставрация зданий бывшей городской усадьбы XVIII-ХIХ веков. После окончания работ здесь разместятся научно-исследовательские помещения Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Всего планируется реконструировать 437,5 квадратных метров капитальной постройки. Отмечается, что объект находится на территории охранной зоны, поэтому все работы будут соответствовать необходимым регламентам.