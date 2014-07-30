Британские художники поделятся опытом в "Музеоне"

Фото: М24

Выставка и образовательная программа "Полевые работы на ниве искусства" стартуют в парке искусств "Музеон" в конце июля. Посетителей ждут конференции, круглые столы, презентации художников и открытие студенческой экспозиции.

Обсуждать перспективы профессии с москвичами будут британские художники и теоретики искусства.

M24.ru – подробнее о мероприятиях.

Чему учат в художественных школах

Зачем поступать в художественную школу? Этот вопрос одолевает каждого второго начинающего художника. Кто-то оттачивает мастерство под руководством педагогов, кто-то предпочитает оставаться в статусе мастера-самоучки.

О перспективах художественного образования расскажут на конференции "Как и чему учат в художественных школах и зачем туда поступать".

Вопросы можно задать художнику, дизайнеру и профессору изящных искусств Goldsmith College Дэвиду Мэббу; художнику, профессор Московской Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Виктории Марченковой, комиссару Московской биеннале Иосифу Бакштейну.

Конференция пройдет в летнем кинотеатре "Музеон" 30 июля. Начало в 18.00.

Что делать после окончания академии

Ответ на этот вопрос в рамках круглого стола "Выход искусства из академии в публичную среду" будут искать куратор образовательной программы музея "Гараж" Анастасия Митюшина; художник, участник "Документа-13" и "Манифеста-10" Александра Сухарева; художник, скульптор, профессор изящных искусств в Goldsmith College; а также Иосиф Бакштейн.

Мероприятие пройдет в летнем кинотеатре 31 июля. Начало в 18.00.

Чем вдохновляются молодые художники

Как найти применение таланту после окончания арт-школы и донести свои идеи для зрителей; что такое современное искусство и по каким законам оно функционирует. Об этом вы узнаете на выставке студентов Института проблем современного искусства и Goldsmith College.

Выставка будет работать в летнем кинотеатре 2 августа. Открытие в 21.00.

Также в программе – презентации участников летней школы из Лондона и Москвы (1 и 3 августа). Они пройдут в павильоне Школа и в летнем кинотеатре.

Вход на все мероприятия бесплатный.