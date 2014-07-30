Британские художники поделятся опытом в "Музеоне"

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Выставка и образовательная программа "Полевые работы на ниве искусства" стартуют в парке искусств "Музеон" в конце июля. Посетителей ждут конференции, круглые столы, презентации художников и открытие студенческой экспозиции.
Обсуждать перспективы профессии с москвичами будут британские художники и теоретики искусства.
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Чему учат в художественных школах
Зачем поступать в художественную школу? Этот вопрос одолевает каждого второго начинающего художника. Кто-то оттачивает мастерство под руководством педагогов, кто-то предпочитает оставаться в статусе мастера-самоучки.
О перспективах художественного образования расскажут на конференции "Как и чему учат в художественных школах и зачем туда поступать".
Вопросы можно задать художнику, дизайнеру и профессору изящных искусств Goldsmith College Дэвиду Мэббу; художнику, профессор Московской Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Виктории Марченковой, комиссару Московской биеннале Иосифу Бакштейну.
Конференция пройдет в летнем кинотеатре "Музеон" 30 июля. Начало в 18.00.
Что делать после окончания академии
Ответ на этот вопрос в рамках круглого стола "Выход искусства из академии в публичную среду" будут искать куратор образовательной программы музея "Гараж" Анастасия Митюшина; художник, участник "Документа-13" и "Манифеста-10" Александра Сухарева; художник, скульптор, профессор изящных искусств в Goldsmith College; а также Иосиф Бакштейн.
Мероприятие пройдет в летнем кинотеатре 31 июля. Начало в 18.00.
Чем вдохновляются молодые художники
Как найти применение таланту после окончания арт-школы и донести свои идеи для зрителей; что такое современное искусство и по каким законам оно функционирует. Об этом вы узнаете на выставке студентов Института проблем современного искусства и Goldsmith College.
Выставка будет работать в летнем кинотеатре 2 августа. Открытие в 21.00.
Также в программе – презентации участников летней школы из Лондона и Москвы (1 и 3 августа). Они пройдут в павильоне Школа и в летнем кинотеатре.
Вход на все мероприятия бесплатный.
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