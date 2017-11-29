5 причин посетить книжную ярмарку non/fictio№19

Если вы соскучились по интеллектуальной литературе, то пропускать книжную ярмарку non/fictio№19 нельзя ни в коем случае. Пять главных причин посетить мероприятие до конца недели – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

№ 1. Насыщенная программа

В первый день выставки пройдет вручение премий "Приз книжного сообщества". Организаторы наградят самых выдающихся авторов в четырех номинациях: "Выбор независимых книжных магазинов", "Выбор ведущих библиотек", "Выбор литературных критиков и журналистов", а также вручат специальную премию "За заслуги перед интеллектуальным сообществом".

В этом году темой премии стало 100-летие Русской революции, причем награждать будут независимо от формата, в котором работает автор, будь то эссеистика или академическое исследование.

В четверг в рамках мероприятия пройдет День библиотекаря, почетными гостями которого станут директор Мюнхенской международной детской библиотеки Кристиана Раабе и куратор ее детского каталога "Белые вороны" Катя Вибе.

В этот день специалисты смогут посетить мероприятие бесплатно. Для них пройдут уникальная выставка "Детская книга 1917–2017", а также серия мастер-классов и встреч с титулованными экспертами.

На протяжении всей ярмарки будут работать литературные мастерские Creative Writing School, которые, пожалуй, будут больше всего интересны широкой аудитории. В рамках этого проекта каждый гость мероприятия сможет усовершенствовать свои навыки письма литературных текстов в любом жанре.

Авторские мастер-классы проведут Дмитрий Быков, Галина, Юзефович, Николай Кононов, Виктор Сонькин и другие.

№ 2. Те, с кем вы всегда хотели встретиться

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Участие в выставке примут почти 300 издательств, культурных институтов из 23 стран мира – Аргентины, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и прочих. Среди них будет и множество независимых издательств из России.

У посетителей мероприятия будет шанс встретиться и пообщаться с множеством известных персон. Владимир Познер, Леонид Парфенов, Евгений Ройзман, Диана Арбенина, Владимир Войнович, Андрей Звягинцев, Михаил Зыгарь, Майя Кучерская, Андрей Макаревич – все они станут участниками деловой программы форума.

Будет и множество гостей из других стран. Среди приглашенных гостей – профессор социальной географии Алистер Боннетт, публицисты Томас Абэ и Томас Гросбельтинг, литературовед Роман Тименчик, литературный критик Филиппо Ла Порта и многие другие.

№ 3. Детская программа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Как всегда, особое место займут произведения для самых юных читателей – их ждут на площадке "Территория познания".

В дни проведения non/fictio№19 пройдет множество презентаций главных новинок в области детской литературы, гости смогут встретиться с самыми известными российскими и зарубежными авторами.

Будет работать и творческая мастерская, где для малышей пройдут мастер-классы в игровой форме, а дети постарше смогут принять участие в обсуждении самых актуальных проблем сегодняшнего дня.

В этом году куратором детской площадки выбрали главного редактора издательства "КомпасГид" Виталия Зюсько. Именно он и его коллеги составили программу мероприятий этого года, которую назвали в честь знаменитой повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед".

№ 4. Меломанам посвящается

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Уже не в первый раз параллельно с non/fictio№19 пройдет ярмарка виниловых пластинок Vinyl Club. Помимо них будут представлены редкие CD-диски, а также винтажная аппаратура и аксессуары.

Здесь встретятся коллекционеры, которым удалось сохранить редчайшие экземпляры музыкальных произведений и другие уникальные экспонаты из области музыки.

Сама ярмарка проводится по просьбам посетителей, которые считают ее идеальным дополнением к литературной составляющей мероприятия.

№ 5. Гастрономическая литература

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

По традиции особое внимание уделят гастрономической литературе, причем речь идет о книгах не только по кулинарии, но и по страноведению, путешествиям, культурологии и прочем. Тем не менее все это будет связано именно с едой.

В дни ярмарки пройдут презентации множества известных авторов кулинарных книг, food-блогеров, концепт-шефов, рестораторов и других интересных персон.

Для посетителей мероприятия выступят французский шеф-повар Эрик ле Прово, чешский публицист Гуго Шрайбер и даже участники военно-исторического клуба "Десятый легион", которые приоткроют завесу тайны над тем, что ели древние римляне и что из их кухни перекочевало в современные итальянские гастрономические традиции.