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Культура

29 января 2015, 09:37

В Дарвиновском музее расскажут, когда появилась любовь

выставки Дарвиновский музей влюбленность День всех влюбленных

Фото: M24.ru / Михаил Сипко

В Дарвиновском музее 7 февраля откроется выставка "Химия влюбленности", приуроченная ко Дню Святого Валентина. Гости узнают, какая у любви молекулярная формула, что за отношения связывали наших предков и как моногамность повлияла на эволюцию человечества.

Установить "точку отсчета" любви ученым удалось по останкам древних людей - считается, что моногамные пары начали появляться среди них 4,5 миллиона лет назад. Посетители выставки смогут познакомиться с первой известной сегодня моногамной парой: увидеть очень реалистичную репродукцию предка-женщины и череп предка-мужчины.

Собственно в химии влюбленность помогут разобраться иллюстрации художницы Ирины Семенюк. Самые юные посетители выставки соберут "Молекулярный конструктор" и тоже познакомятся таким образом с химией.

Добавим, что гости выставки смогут узнать, какие любовные страсти бушуют в животном мире. Экспонаты Дарвиновского музея познакомят посетителей с зверями, птицами и насекомыми, которые умеют заводить длительные отношения. Так, можно будет увидеть работы художников-анималистов Трофимова, Атюнина, Марца, которые изображали влюбленных животных.

Отдельный раздел выставки посвятят таинству приворота. Посетители выставки "Химия влюбленности" узнают, действительно ли наши запахи способны привлекать противоположный пол. Можно будет поподробнее познакомиться с ролью феромонов и афродизиаков в нашей жизни.

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Напомним, что в День всех влюбленных в Центральном доме художника пройдет романтическая киноночь.

14 февраля в ЦДХ посетителям представят неумирающую классику: "В джазе только девушки", "Завтрак у Тиффани" и "Поющие под дождем".

Выставка открыта до 12 апреля.

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