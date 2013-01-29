Выставка "Серебряная камера" покажет, как меняется облик столицы

Выставка номинантов "Серебряной камеры" проходит на Казанском вокзале

Конкурс "Серебряная камера" представит работы не только знаменитых фотографов, но и любителей. Для конкурса из девяти тысяч работ отобрано 250 лучших.

Экспозиция выставки "Серебряная камера" размещена в Царской башне Казанского вокзала. На конкурсе представлены фоторепортажи о том, как отдыхали, митинговали и голосовали россияне.

Снимки разбиты на фоторассказы одного автора: серия фотографий про парк Горького, показывающая, как люди отдыхали; работы под названием "подростки"; репортаж о бездомном; сюжет "служащие" - про московские туалеты. Фоторепортажи представлены из 7-15 фотографий.

Если рассматривать каждое фото по отдельности, то некоторые покажутся скучными и не интересными. Но если рассматривать их как общее целое, то можно увидеть целую фотоисторию.

На конкурс было прислано девять тысяч работ, из которых отобрали только 250. Гран-при конкурса определит жюри - известные фотографы и участники прошлых состязаний. А за главный приз - зрительских симпатий - можно голосовать на сайте конкурса.

Выставка будет работать до 24 февраля, вход бесплатный.