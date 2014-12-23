Теплые арт-объекты появились на Кузнецком мосту

Фото: M24.ru

Накануне, 22 декабря, на Кузнецком мосту открылась выставка городской скульптуры и объектов паблик-арт "Городские метаморфозы. Москва согревающая". Художники попытались переосмыслить внешний облик города, сделав его более ярким.

На Кузнецком Мосту открылась выставка "Городские метаморфозы"

Мастера решили восполнить зимний дефицит цвета в мегаполисе и показать, как искусство меняет пространство одной улицы. В итоге на Кузнецком мосту появились работы на тему тепла и города.

"В качестве материала для арт-объектов используется пенополистирол, универсальный теплоизоляционный материал, который давно и активно применяется современными художниками во всем мире и, в отличие от бронзы или металла, остается теплым на ощупь даже в холодное время", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Добавим, что "Москва согревающая" - это итог конкурса городской скульптуры и объектов паблик-арт. Конкурс, посвященный Москве, ее культурному и историческому наследию, стартовал в сентябре. Выставка городской скульптуры и объектов паблик-арт организована в рамках фестиваля "Лучший город зимы".